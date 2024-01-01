В Тюменской слободе построят школу на 1200 учеников к 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу на 1 тыс. 200 учеников построят в мкр-н Ямальский-1 Тюмени к 1 сентября 2026 года. На эти цели из областного бюджета планируют направить 2 млрд 141 млн 658 тыс. рублей – такова начальная цена контракта. Подрядную организацию определят во второй декаде февраля 2024 году, сообщается на портале Госзакупок.

Известно, что по условиям стройкомпания должна будет провести инженерные изыскания, а также адаптировать под новые задачи аналогичный проект по строительству школы в мкр-н Мелиораторов. Этот этап подрядчик должен выполнить до 4 сентября 2024 года. На следующий день зайти в строительство объекта.

Известно, что в школе будет односменный режим работы. Наполняемость учебных классов рассчитана на 25-30 человек. При этом кабинеты информатики и трудового обучения – на 14 учеников.

Предусмотрено и благоустройство территории. На участке площадью более 27, 8 тыс. кв. м расположится физкультурно-спортивная зоны, пришкольный комплекс ГТО, площадки для игр. А перед входами – велопарковки, скамейки и флагшток на три флага.

Оксана Корнеенкова