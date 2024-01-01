От Тюменской области ждут проекты по развитию сельских территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок по проектам и мероприятиям инфраструктурного развития сельских территорий на 2025-2027 годы стартовал. Часть расходов берет на себя федеральный бюджет, сообщает Минсельхоз РФ.

Примеры проектов: строительство и ремонт детских садов, школ, поликлиник, культурных и спортивных центров; строительство и реконструкция водопроводов и газовых сетей; развитие уличного освещения и телекоммуникаций; покупка транспорта и оборудования для сельских школ и других соцобъектов; строительство и ремонт дорог.

До 1 марта принимают проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры. До 7 марта - комплексного развития сельских территорий.