В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области со ссылкой на Минцифры России.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, которая связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты технического центра интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы", - уточнили в ведомстве.

Отметим, DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.