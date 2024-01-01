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В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен

Происшествия, 22:47 30 января 2024

департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области со ссылкой на Минцифры России.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, которая связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC*. Специалисты технического центра интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы", - уточнили в ведомстве.

Отметим, DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

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# департамент информатизации Тюменской области , Интернет

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