Велосипедист заплатит сбитой тюменке 300 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей заплатит в Тюмени велосипедист за наезд на пешехода. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в результате происшествия местная жительница получила переломы костей пальца и руки.

Суд установил, что в мае 2023 года 48-летний велосипедист допустил наезд на женщину на тротуаре в районе ул. Таймырская. Он не оказал пострадавшей помощь и обругал ее.

За нарушение ПДД велосипедиста привлекли к административной ответственности, а пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда.