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Велосипедист заплатит сбитой тюменке 300 тысяч рублей

Происшествия, 16:16 31 января 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

300 тыс. рублей заплатит в Тюмени велосипедист за наезд на пешехода. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, в результате происшествия местная жительница получила переломы костей пальца и руки.

Суд установил, что в мае 2023 года 48-летний велосипедист допустил наезд на женщину на тротуаре в районе ул. Таймырская. Он не оказал пострадавшей помощь и обругал ее.

За нарушение ПДД велосипедиста привлекли к административной ответственности, а пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда.

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# велосипед , компенсация , суд

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