Эксперт оценила начало выпуска отечественных установок для гидроразрыва пласта в Тюмени

admtyumen.ru admtyumen.ru

Зарубежный бизнес, не смотря на беспрецедентные санкции, понимает выгодность и стратегическую значимость своего присутствия в России. Так оценила производство блендера SBF-620 для гидроразрыва пласта, которое впервые в России освоил Тюменский опытно-экспериментальный завод геофизического приборостроения компании "Шлюмберже", эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская.

Компания "Шлюмберже", по ее словам, относится к "большой четверке" международных нефтесервисных компаний, две из которых полностью ушли из России. "Шлюмберже" в середине 2023 года объявила о прекращении поставок технологий и продукции в Россию со всех своих предприятий.

"При этом компанией за счет использования российских инженерных кадров была разработана уникальная технология производства оборудования для нефтедобычи, что обеспечило импортозамещение поставок из США", - отметила Татьяна Подольская на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Применение блендера SBF-620 позволяет существенно снизить объемы дефицитных материалов, используемых для гидроразрыва пласта. В результате значительно повышается экономическая эффективность добычи запасов углеводородов со сложными геологическими условиями, а также минимизируются негативные экологические последствия.

Вице-президент по стратегии и маркетингу "Шлюмберже" в России Артем Карапетов сообщил, что в планах компании – создание в Тюмени крупного производства оборудования для добычи углеводородного сырья на морском шельфе.

Такая дальновидная политика компании "Шлюмберже", по оценке кандидата экономических наук Татьяны Подольской, обеспечит ей развитие стратегического партнерства с российскими компаниями и технологическое развитие в сотрудничестве с российскими высококвалифицированными специалистами.