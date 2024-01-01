В Тюменской области разработали новый инновационный продукт для нефтегазовой отрасли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый продукт тюменского завода "Сибгазаппарат"- гибкие полимерные армированные трубы – удовлетворят потребности нефтегазовой отрасли страны. В этом уверен член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, который прокомментировал открытие в Тюменской области первого на Урале производства гибких полимерных труб.

"Это инновационное решение, которое было разработано исследователями компании в течение нескольких лет, - подчеркнул Сергей Кудряшов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Запрос на такую трубу в России созрел давно, и теперь завод готов удовлетворить потребности нефтегазовой отрасли. Кроме того, гибкие трубы имеют ряд преимуществ перед традиционными трубопроводами из углеродистой стали. Применение этих труб позволяет снизить затраты на 30%".

Компания "Полипластик" существует на рынке 30 лет, начинали с поставок газовых труб для сетей среднего и низкого давления. С открытием цеха в Тюмени компания готова удовлетворить потребность в новых современных технологиях нефтегазовой отрасли, которая работает с более высоким давлением и температурами.

По словам специалистов, применение ГПАТ в нефтегазодобыче поможет компаниям снизить затраты на 30 % по сравнению с использованием трубопроводов из углеродистой стали.

Соединение инновационных разработок, отечественного сырья, высококвалифицированных кадров – то, что показал завод "Сибгазаппарат" - это яркий пример технологического суверенитета, к которому необходимо стремиться всем предприятиям региона, уверен заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"То, что мы сегодня видим - производство инновационной трубы, которой не было у конкурентов, - сообщил он. - Технологический суверенитет в том, что мы можем обеспечить себя, а при наращивании производства выйти на экспорт. Полный цикл, который нам компания продемонстрировала, это и есть то, к чему мы призываем все наши предприятия – не стоять на месте, не радоваться одному образцу новой продукции, а постоянно наращивать инженерную, научную составляющую".

"Сибгазаппарат" – крупнейшее в Уральском федеральном округе предприятие по производству современных полиэтиленовых труб и комплектующих. На 16 технологических линиях завода работает более 200 человек, производят до 40 тыс. тонн готовой продукции в год. В состав группы "Полипластик" завод вошел в 2012 г. В активе компании "Полипластик" 32 завода общей мощностью 750 тыс. тонн продукции в год и 41 торговый дом на территории России, Беларуси и Казахстана. Есть собственный НИИ и Учебный центр с региональными филиалами.