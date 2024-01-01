Региональный центр "Новое поколение" стал структурным подразделением ФМШ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Региональный центр "Новое поколение" стал структурным подразделением Физико-математической школы Тюменской области. Первое масштабное мероприятие состоялось здесь еще в декабре 2023 года. А сегодня, 31 января, в здании проходит пресс-конференция губернатора региона Александра Моора.

Директор Физико-математической школы Наталья Фомичева в беседе с тюменскими журналистами отметила, что центр "Новое поколение" - это местный аналог "Сириуса.

"Несколько лет назад правительство России и центр "Сириус" приняли решение в каждом регионе сделать такой свой аналог. То есть это центр, который работает с одаренными ребятам со всего региона. Причем здесь речь идет о трех направлениях – науке, искусстве и спорте. В части науки – это математика, физика, химия, биология, информатика, метапредметные науки. В направлении искусство мы выбрали театр, а в спорте – теннис", - рассказала она.

Само здание центра "Новое поколение" очень мобильное. Здесь можно организовать урок, места хватит примерно для 100 человек, а можно совершенно по-другому переформатировать пространство и провести выставку проектов, рассказал заместитель директора Физико-математической школы Тюменской области, руководитель регионального центра "Новое поколение" Максим Сусоев.

"Есть отдельные зоны для разработки своего проекта, или можно поставить парты для лекции. В общем можно под любой формат выставить все внутри здания", - пояснил он.

Заниматься в корпусе могут как участники программ регионального центра "Нового поколения", так и школьники учебного заведения. В лекционной части для них создали римскую лестницу, где можно слушать преподавателей, повесили большой экран. Рядом расположилась коворкинг-зона, которую укомплектовали мягкой мебелью. Пространства можно полностью зашторить друг от друга стеклянными дверьми. Общая площадь здания составляет 400 кв. м.

Отметим, 31 января в центре проходит пресс-конференция губернатора региона Александра Моора. Приветствуя журналистов, глава региона отметил, что основная задача центра "Новое поколение" - это поддержка, развитие талантливых и способных ребят Тюменской области.

"В этом павильоне у них будут проходить образовательные программы, мероприятия, праздники. Здесь же перед ними будут выступать лучшие педагоги и преподаватели. Надеемся, что из ребят вырастут настоящие ученые, экономисты, управленцы", - подчеркнул Александр Моор.

В пресс-конференции участвуют представители федеральных, областных и районных СМИ. Тема встречи: "Итоги социально-экономического развития Тюменской области в 2023 году. Планы на ближайшую перспективу".

Виктория Макарова