Светлана Иванова: тюменский ковер – настоящий бренд нашего региона

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Тюменский ковер когда-то славил Сибирь и нашу страну, а ровно три столетия назад первые упоминания о нем появляются в официальных документах. Об этом напомнила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, открывая лекцию в музейном комплексе им. Ивана Словцова 31 января. С увлекательной историей традиционного промысла гостей лекции познакомила ковровщица в четвертом поколении, руководитель мастерской "Тюменского махрового ковра" Наталья Денисова.

По словам мастерицы, ее жизнь прошла среди махровых ковров, которые ткали ее прабабушка, бабушка и мама. Осознанно заниматься ковроткачеством тюменка начала шесть лет назад. "Я обучалась этому ремеслу буквально с пеленок, но профессионально занялась им после переезда в Тюмень из родной деревни. Самое сложное в создании ковра – решимость сделать это, на это требуется терпение и время", - отметила она.

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

Орнаменты тюменских махровых ковров, цвета и композиции передавались из поколения в поколение. Каждая из ковровщиц, получив узор по наследству, изменяла его, исходя из своих эстетических взглядов. В результате возникло большое разнообразие рисунков и орнаментов, которые развивали стиль тюменского народного ковра.

Тюменские ковры имели успех на крупных российских и международных выставках и ярмарках – в Москве в 1895 году, в Петербурге в 1902 и 1913 годах, а также в Париже, Генуе и Брюсселе. Однако высшим мировым признанием считается участие в Парижской выставке 1900 года, где мастерица Василиса Викулова из с. Каменского получила Гран-при. Позднее в Тюменской области появилось несколько фабрик по производству ковров.

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

"Эти промыслы - часть нашей истории и культуры, а их надо знать, помнить и передавать из поколения в поколение, потому что они – фундамент любого общества. И когда они хранятся, крепость и сила этого общества будет сохраняться столетиями. Обратите внимание, как приезжающие к нам туристы покупают именно сувениры ручной работы, сделанные нашими мастерами. Например, ни один турист не уедет из Тобольска без резной кости", - поделился депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус.

Отметим, что лекция стала первой в ряде мероприятий в рамках проекта "Тюменская школа креативных индустрий", который завершится фестивалем тюменского ковра на ул. Дзержинского, традиционным мероприятием, помогающим горожанам в творческой форме изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы. Напомним также, что в 2024 году тюменскому ковру исполнится 300 лет.

Николай Ступников