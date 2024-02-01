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Тюменские аграрии ведут известкование почвы

Экономика, 17:01 01 февраля 2024

t.me/apkto72

Предприятие "Успенское" Тюменского района с участием "Агропромхимии" проводит известкование почвы. В планах провести работы на площади 530 гектаров, сообщает региональный департамент АПК.

"Это один из действенных методов, позволяющий решить проблему снижения гумуса почвы и повышения кислотности плодородного слоя. В результате снижения кислотности усиливается жизнедеятельность микроорганизмов, интенсивнее протекают процессы развития азотфиксирующих бактерии, в результате чего повышается плодородие почв. Как результат улучшается питание растений и урожайность сельскохозяйственных культур", - рассказали специалисты.

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Сельхозтоваропроизводители, проводящие работы по известкованию, могут получить господдержку в виде субсидий.

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# АПК , субсидия

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