"Урок доброты" организовал в Тюмени депутат гордумы Андрей Голоус

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Очередной "Урок доброты", организованный по инициативе депутата Тюменской городской думы Андрея Голоуса, прошел в Штабе общественной поддержки 1 февраля. Занятие с учениками тюменской школы №42 провела опытный педагог Раиса Лебединец. На уроке ребята учились понимать и поддерживать людей с ограниченными возможностями здоровья.

На этот раз педагог рассказала ученикам 5-7 классов о сложностях, с которыми ежедневно вынуждены сталкиваться особые люди, об обучении незрячих детей чтению по азбуке Брайля, об использовании слепыми и слабовидящими белой трости и языке жестов. Школьникам были также предложены различные практические задания, направленные на развитие эмпатии к особым людям.

Андрей Голоус рассказал, что подобные занятия в Штабе общественной поддержки проходят уже на постоянной основе и напомнил, что Раиса Петровна, имеющая большой педагогический опыт, некоторое время назад переехала в Тюмень из Владивостока, где долгое время работала с детьми.

"То, что она сегодня доносит до них, дети с восторгом и удовольствием впитывают прямо в сердце, и по их глазам видно, что в будущем они сохранят эту частичку доброты, заложенную в них сегодня, и будут передавать ее кому-то. Пройдут годы, а они будут делиться своей добротой с теми, кто в ней нуждается", - уверен депутат.

Николай Ступников