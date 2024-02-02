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За детские игры с огнем жительница Тюменской области заплатит более 400 тысяч рублей

Происшествия, 13:54 02 февраля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более 400 тыс. рублей заплатит жительница Ярковского района за ущерб от пожара, устроенного ее малолетним сыном, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

4 февраля 2023 года ребенок взял зажигалку матери и поджег портфель, находившийся на вешалке в коридоре квартиры. Поизошел пожар, повреждена внутренняя отделка квартиры, бытовая техника и мебель.

Стоимость ремонта составила 440 тыс. 553 рубля, также понесены расходы по оценке имущественного ущерба в размере 20 тыс. рублей.

В суде женщина исковые требования признала в полном объеме и пояснила, что пожар произошел вследствие неосторожного обращения ее сына с огнем.

Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу каждого истца сумму ущерба в размере 220 тыс. 277 рублей, а также возмещение расходов на оценку – 10 тыс. рублей.

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# компенсация , пожар , суд

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