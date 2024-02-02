На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств задержали сотрудники Госавтоинспекции на федеральной автотрассе Тюмень – Ханты-Мансийск. 35-летнему жителю Сургутского района грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Во время беседы с водителем выяснилось, что сидевшая за рулем женщина ехала из Тюмени в сторону Сургута, также в автомобиле находился попутчик, который при разговоре с полицейскими начал нервничать. Автоинспекторы решили досмотреть салон машины. В дорожной сумке пассажира они обнаружили и изъяли шесть пакетов с растениями, упаковочный материал и весы. 35-летний житель Сургутского района задержан и доставлен в отдел полиции. Экспертиза показала, что растения являются коноплёй, общей массой около 300 гр.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. "Покушение на сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершенное в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.