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Школу на 60 учеников строят в Уватском районе по региональной программе

Экономика, 11:03 03 февраля 2024

t.me/VI_Elizarov

Строительство школы в с. Першино Уватского района ведется по в программе Тюменской области "Развитие образования и науки". Объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 г.

Об этом глава района Вячеслав Елизаров написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Ход работ проверили сегодня с представителями областного Главного управления строительства. В школе появятся комфортные и современные кабинеты для 60 учеников, спортивный зал, медицинский блок, актовый зал, столовая, административные помещения", - рассказал он.

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Строителями уже выполнены устройство цокольного этажа, в том числе котлована и фундамента, идет прокладка наружных инженерных сетей.

Возведение образовательного учреждения проходит в соответствии с графиком. Строительство планируется завершить в 2025 году.

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# строительство школ , Уватский район

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