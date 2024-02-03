Школу на 60 учеников строят в Уватском районе по региональной программе

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Строительство школы в с. Першино Уватского района ведется по в программе Тюменской области "Развитие образования и науки". Объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 г.

Об этом глава района Вячеслав Елизаров написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Ход работ проверили сегодня с представителями областного Главного управления строительства. В школе появятся комфортные и современные кабинеты для 60 учеников, спортивный зал, медицинский блок, актовый зал, столовая, административные помещения", - рассказал он.

Строителями уже выполнены устройство цокольного этажа, в том числе котлована и фундамента, идет прокладка наружных инженерных сетей.

Возведение образовательного учреждения проходит в соответствии с графиком. Строительство планируется завершить в 2025 году.