В Тюменской области определили сферы-лидеры "цифровой зрелости"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Цифровую зрелость" ключевых отраслей экономики обсудили на заседании президиума правительства Тюменской области. Это один из показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ.

"Достигнуть 100 процентов целевых значений всех индикаторов, входящих в оценку "цифровой зрелости" каждой из отраслей, мы должны к 2030 году. Уже сейчас мы идем с опережением плана: за 2023 год "цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и государственного управления в регионе составила 85,8 %, при плановом значении 76 %", - рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Показатели по каждой из отраслей: городское хозяйство и строительство — 76 %, общественный транспорт — 83 %, здравоохранение — 96 %, образование — 87 % и государственное управление — 86 %.

Наиболее быстрыми темпами развивается отрасль здравоохранения: в 1,5 раза выросло количество записей на прием к врачу в электронной форме; все государственные медучреждения подключены к единой ГИС здравоохранения.

Для получения медицинских услуг жители региона активно используют портал госуслуг, мобильное приложение "Телемед 72", а также помощь "Виртуального консультанта 72".

Сфера городского хозяйства и строительства: 100 % платежей за коммунальные услуги и услуги по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества совершается онлайн. С помощью системы ГИС ЖКХ или приложения "Госуслуги.Дом" организуются собрания собственников помещений. В два раза выросло число голосующих на сайте.

Сфера транспорта: приложение "Транспорт 72" помогает отслеживать информацию о реальном движении по маршруту всех автобусов (городских, пригородных и междугородних). В планах — оснастить междугородние автобусы системами безналичной оплаты проезда и системами видеонаблюдения салонов.

Сфера образования: в 2023 году обеспечено ведение цифрового профиля в отношении всех учащихся; более 50% учеников имеют доступ к проверенному образовательному контенту и сервисам.

Сфера государственного управления: 100% — уровень доступности всех массовых социально значимых услуг для тюменцев; 52% — доля обращений на получение МСЗУ в электронном виде.