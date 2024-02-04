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Александр Моор выразил соболезнования близким погибших при ударе по Лисичанску

Губернатор, 14:58 04 февраля 2024

Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Соболезнования родным и близким погибших в Лисичанске Луганской Народной республики в результате украинского обстрела выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"ВСУ снова нанесли удар по мирным жителям. Украинские нацисты обстреляли пекарню в Лисичанске, куда в выходной день люди пришли за хлебом. Погибли десятки человек, в том числе ребенок. Гнусное и подлое преступление, за которое ВСУ обязательно ответят", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тюменская область скорбит вместе с жителями Луганской Народной Республики, подчеркнул глава региона.

"От лица всех земляков выражаю соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - заявил Александр Моор.

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