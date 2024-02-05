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Жительница Тюменской области сломала каблуком мужчине ребра и получила условный срок

Происшествия, 14:04 05 февраля 2024

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Два с половиной года условного лишения свободы получила жительница Исетского района, нанесшая травмы мужчине высокими каблуками, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В суде было установлено, что ссора между 44-летней обвиняемой и пострадавшим произошла 10 сентября 2023 года, когда мужчина и женщина распивали спиртное в компании знакомых.

Потерпевший обозвал знакомую курицей, началась потасовка. Мужчина упал на пол, а обвиняемая в красных туфлях на высоком каблуке не менее двух раз со всей силы пнула его в бок, причинив переломы ребер и пневмоторакс.

С места происшествия мужчину увезли в больницу. Туфли были изъяты в качестве вещественных доказательств. В судебном женщина признала свою вину и просила не лишать ее свободы. Кроме условного наказания суд обязал обвиняемую пройти лечение у нарколога, а туфли уничтожить.

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