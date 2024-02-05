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В Тюменской области к обслуживанию домов приступили три новые УК

Экономика, 17:45 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новые управляющие компании приступили к обслуживанию домов Тюменской области. Они получили лицензии на данный вид деятельности в январе 2024 года, сообщает региональная Госжилинспекция.

"Комиссия по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами приняла решение о предоставлении лицензий ИП Д.Е. Горбунов, ООО УК "Корней", ООО "УК Аурика"", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, в реестре управляющих компаний Тюменской области содержатся сведения о 318 действующих управляющих организациях.

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# ЖКХ , лицензии , управляющие компании

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