В Тюменской области к обслуживанию домов приступили три новые УК

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три новые управляющие компании приступили к обслуживанию домов Тюменской области. Они получили лицензии на данный вид деятельности в январе 2024 года, сообщает региональная Госжилинспекция.

"Комиссия по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами приняла решение о предоставлении лицензий ИП Д.Е. Горбунов, ООО УК "Корней", ООО "УК Аурика"", - уточнили в ведомстве.

Таким образом, в реестре управляющих компаний Тюменской области содержатся сведения о 318 действующих управляющих организациях.