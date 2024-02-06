В Тюменской области средний размер автокредита составил 1,47 млн рублей в декабре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,47 млн рублей составил средний размер автокредита в Тюменской области в декабре 2023 года. Это на 4,6 % меньше, чем месяцем ранее, приводит данные Национальное бюро кредитных историй.

Из других регионов Уральского федерального округа, только в Свердловской области размер займа на покупку машины не изменился, составив 1,51 млн рублей.

А наибольшее снижение в сумме – до 1,54 млн рублей - зафиксировано в Югре. За последний месяц прошедшего года югорчане потратили на автокредиты на 5,2 % меньше, чем в ноябре.

Жители Челябинской области тоже сэкономили на таких займах, потратив в среднем на покупку 1,48 млн рублей.

Отметим, что в последний месяц 2023 года жители Тюменской области оформили 1 тыс. 4 автокредита, что на 7,1 % больше, чем в ноябре.

Оксана Корнеенкова