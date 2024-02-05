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Тюменка воткнула нож в спину уходившему супругу

Происшествия, 14:48 05 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница Тюмени обвиняется в покушении на убийство мужа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, ночью 3 февраля между нетрезвыми супругами произошла ссора.

33-летняя женщина взяла нож в квартире и, выбежав на лестничную площадку, нанесла уходящему супругу удар в спину. Очевидцы вызвали скорую помощь. Мужчина был госпитализирован и сейчас проходит лечение.

Следователь провел осмотр места происшествия, изъял орудие преступления и допросил очевидцев. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

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# покушение на убийство

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