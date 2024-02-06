За приготовление наркотика из конопли житель Тюменской области получил условный срок

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил житель Голышмановского городского округа, сваривший у себя дома "манагу" из конопли, собранной в своем огороде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Приговором районного суда 44-летний мужчина был признан виновным в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как известно из материалов дела, подсудимый слышал, что "манага" дает расслабляющий эффект. Он сварил ее, часть выпил, а оставшуюся часть хранил в банке.

3 октября 2023 года к нему в дом приехал участковый и увидел банку с жидким веществом. Мужчина пояснил, что это "манага" приготовлена для личного употребления.

Участковый сообщил об этом в полицию, банку с жидким веществом изъяли, а кастрюлю и электроплитку, упаковали в пакеты и опечатали.

В суде 44-летний подсудимый вину признал полностью и раскаялся. Суд признал его виновным и назначил условное лишение свободы с испытательным сроком три года.