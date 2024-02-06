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Более 91 тыс. ипотек на 352 млрд рублей оформили жители Тюменской области, Югры и Ямала в 2023 году

Экономика, 15:43 06 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 91 тыс. ипотек на 352 млрд рублей оформили жители Тюменской области, Югры и Ямала в 2023 году. Это в 1,5 раза больше по количеству и на 65 % по объему, чем в 2022 году, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

"Основной прирост ипотеки обеспечили льготные кредиты в рамках государственных программ. Смягчение критериев семейной, IT-ипотеки и запуск в конце года арктической ипотеки стали дополнительными стимулами для рынка. Также люди стремились вложить деньги в недвижимость из-за ожидания роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм", - пояснила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

По прогнозам, в 2024 году ипотечный рост замедлится. Это объясняется высокими рыночными ставками и действиями регуляторных ограничений для банков на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Всего за прошедший год югорчане получили 40 тыс. кредитов на сумму 159 млрд рублей, тюменцы – 37 тыс. на 132 млрд рублей, ямальцы – 14 тыс. на 61 млрд рублей.

Совокупный ипотечный портфель жителей юга Тюмеснкой области, включая автономные округа, увеличился за год на 28 %. На начало января он превысил 822 млрд рублей.

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# Банк России , ипотека

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