Владимир Якушев: природные пожары — наиболее серьёзные угрозы для жителей регионов УФО

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Полномочный представитель Президента в УФОЙ Владимир Якушев принял участие в совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах, которое провёл 6 февраля в Кургане секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

Владимир Якушев напомнил, что в 2023 году округ столкнулся с сильными природными пожарами. В короткие сроки были ликвидированы 12 ЧС, спасены практически 4 тыс. человек.

Вместе с тем в результате перехода пожаров на населённые пункты были повреждены сотни жилых и нежилых строений, пострадали и погибли люди.

Анализ ситуации выявил недоработки в составлении сводных планов тушения пожаров, подготовке населённых пунктов к пожароопасному периоду, а также в мерах реагирования.

"Необходимо качественное изменение подходов к составлению региональных сводных планов по тушению лесных пожаров. Они должны быть рабочим документом с абсолютно достоверными сведениями, - подчеркнул Владимир Якушев. – Предлагаем Рослесхозу при проверке регионов формировать критерии оценки исходя из принципов достаточности количества подготовленных людей и исправной техники".

Кроме того, Владимир Якушев остановился на дальнейшем развитии систем информирования и оповещения населения. На сегодняшний день техническими средствами оповещения охвачено 86% населения УФО: эту работу нужно завершать.

"Природные пожары, это наиболее серьёзные, но не единственные угрозы безопасности для жителей регионов УФО", - добавил он.

Николай Патрушев в свою очередь отметил, что Уральский федеральный округ подвержен высокому риску стихийных бедствий в связи с особенностями природы и климата. Кроме того, проведение специальной военной операции повысило опасность терактов и диверсий.