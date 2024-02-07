Тюменские специалисты продолжают восстанавливать сети водоснабжения в Краснодоне

| Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района | Фото: администрация города Краснодона и Краснодонского района

Тюменские специалисты продолжают восстанавливать сети водоснабжения в Краснодоне. Бригада сотрудников компании "Тюменьбурстрой" вместе с краснодонскими коллегами ремонтируют самотечный коллектор диаметром 600 мм станции "Шевченко".

Как сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области со ссылкой на администрацию Краснодона, бригада промыла сети в частном секторе города. А также расчистила более 80 колодцев.

Отметим, что тюменские специалисты помогают восстанавливать инфраструктуру водоснабжения уже третий год. По словам главы Краснодона Сергея Козенко, за это время проделан значительный объем работ. Благодаря этому, уже летом прошлого года вода поставляется краснодонцам круглосуточно.