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Аграрии Тюменской области подготовили под посев 195,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых

Экономика, 15:21 07 февраля 2024

72.fsvps.gov.ru | Фото: 72.fsvps.gov.ru

195,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур подготовили для посевной кампании 2024 года в Тюменской области. Для сортосмены или обновления сортов семеноводческие предприятия закупили 47 тыс. тонн семян. Доля отечественной селекции – 98 %, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

Потребность в семенах кукурузы - 436 тонн, семена отечественной селекции по договорам планируется поставить к концу апреля. А рапса - 102 тонны. 46 % семян - зарубежной селекции. Весь объем уже в регионе.

Для посева картофеля ежегодно требуется около 20,5 тыс. тонн семян. Они производятся в Тюменской области. Кроме того, еще 10 тыс. тонн ежегодно реализуется за пределы региона.

Потребность семян овощных культур в текущем году – 1 тыс. 563 тонны Сельхозпредприятия уже закупили 1,25 т., это 80 % от потребности. По информации поставщиков семена будут доставлены в полном объеме от потребности.

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# АПК , импортозамещение , посевная кампания , семена

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