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Качество более 14 тысяч тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области

Экономика, 14:59 07 февраля 2024

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Качество более 14 тыс. тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области с начала 2024 года. Такой объем аграрии планировали отправить за рубеж 370 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"По результатам досмотра оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тыс. тонн", - уточнили в ведомстве.

Основным импортером стал Китай – из общего объема тюменские сельхозтоваропроизводители на экспорт отправили 4,5 тыс. тонн зерновых.

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# зерно , Россельхознадзор , экспорт

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