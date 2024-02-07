Качество более 14 тысяч тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Качество более 14 тыс. тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области с начала 2024 года. Такой объем аграрии планировали отправить за рубеж 370 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"По результатам досмотра оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тыс. тонн", - уточнили в ведомстве.

Основным импортером стал Китай – из общего объема тюменские сельхозтоваропроизводители на экспорт отправили 4,5 тыс. тонн зерновых.