Качество более 14 тысяч тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области
Экономика, 14:59 07 февраля 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре
Качество более 14 тыс. тонн экспортного зерна проверили в Тюменской области с начала 2024 года. Такой объем аграрии планировали отправить за рубеж 370 партиями, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
"По результатам досмотра оформлено более 370 фитосанитарных сертификатов на партии зерна общим весом более 14,3 тыс. тонн", - уточнили в ведомстве.
Основным импортером стал Китай – из общего объема тюменские сельхозтоваропроизводители на экспорт отправили 4,5 тыс. тонн зерновых.