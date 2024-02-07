Четыре года тюрьмы грозит осужденному за побег из тюменской колонии-поселения

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

47-летний тюменец пойдет под суд за побег из колонии-поселения ФКУ ИК-4 тюменского управления ФСИН России. Тюменец был осужден на два года за кражу в октябре 2023 года, сообщает областная прокуратура.

По версии дознания, в январе осужденный под предлогом выполнения работ покинул помещение общежития исправительного учреждения и, находясь в помещении цеха, он перелез через забор и сбежал.

В этот же день вечером он его задержали сотрудники учреждения в одном из домов в областном центре.

Прокуратура Калининского административного округа утвердила обвинение по уголовному делу. Оно будет рассматриваться в Калининском районном суде по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.