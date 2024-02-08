В Тюменской области увеличены выплаты приемным родителям и опекунам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вознаграждения опекунам, попечителям, приемным родителям Тюменской области увеличится на 30 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области. Соответствующее решение на очередном заседании приняли депутаты Тюменской областной думы.

"Этот год объявлен годом семьи, и мы приняли сегодня закон в поддержку семей, которые воспитывают приемных детей,- пояснил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. – Финансовая поддержка будет увеличена в окончательном расчете примерно на 55%. Это хорошая величина. Эти семьи, а их у нас более четырех тысяч, ждут нашей поддержки. Это будет дополнение к тем мерам семейной поддержки, которые приняты на федеральном уровне. У нас в регионе таких мер уже 17. И конечно, на этом останавливаться не надо".

Предлагаемые законопроектом изменения предусматривают осуществление беззаявительного перерасчета ежемесячного размера выплаты вознаграждения в связи с изменением величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Борис Олейник