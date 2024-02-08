Делегация из Вологодской области изучает тюменский опыт строительства жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Делегация из Вологодской области прибыла в Тюмень для изучения опыта строительства жилья, реализации механизма КРТ, внедрения и развития государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, сообщает ГУС.

Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов познакомил гостей со структурой управления, рассказал о строительной отрасли и особенностях региона. Отдельно подчеркнул задачи, которые стоят перед тюменскими строителями. Одна из их - обеспечить регион необходимой инфраструктурой на фоне рекордного ввода жилья.

"Такой активный рост объёмов жилья ставит перед нами серьёзные задачи по развитию социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры. За прошлые пять лет построено 72 различных объекта: школы, детские сады, объекты спорта. В следующие три года ещё 34 соцобъекта предстоит построить и ввести в эксплуатацию", - сказал Павел Перевалов.

В делегацию Вологодской области вошли специалисты регионального департамента строительства и администрации Вологды. Начальник управления градостроительства и архитектуры, заместитель начальника департамента строительства Вологодской области Алексей Кирьянов обозначил вопросы, которые интересуют коллег: "Руководитель региона ставит перед нами амбициозные задачи по развитию строительной отрасли. Хочется понять, как у вас работает это направление. И направление градостроительное. Мы выделяем два приоритета — это КРТ и ГИСОГД".

Тюменцы готовы делиться опытом с коллегами в течение двух дней.