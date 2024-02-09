1,7 тыс. жителей Тюменской области обратились за поиском работы в службы занятости с начала года

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюмеснкой области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюмеснкой области

1,7 тыс. жителей региона обратились за поиском работы в службы занятости Тюменской области с начала года. При этом 691 из них трудоустроен, сообщает департамент труда и занятости.

Численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы - 0,32 %.

Работодатели заявили 19 тыс. вакансий. Преобладающее количество в строительной отрасли — 2,8 тыс. предложений о работе. Еще 8,8 тыс. свободных рабочих мест приходятся на обрабатывающие производства, образование, торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. А также транспортировку, хранение, госуправление и обеспечение военной безопасности, соцобеспечение.