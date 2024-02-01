Жителя Тюменской области ждет суд за убийство знакомого

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

51-летний житель с. Бердюжье, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 20 ноября 2023 года во время распития спиртного в частном доме по ул. Ленина в с. Бердюжье между обвиняемым и его приятелем 1955 года рождения произошел конфликт.

Потерпевший попытался выпроводить гостя, но получил отказ. Ссора перешла в драку. Злоумышленник не менее четырех раз ударил хозяина дома ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.