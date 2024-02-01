  • 10 февраля 202410.02.2024суббота
  • USD90,8901
    EUR97,9364
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жителя Тюменской области ждет суд за убийство знакомого

Происшествия, 17:47 10 февраля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

51-летний житель с. Бердюжье, обвиняемый в убийстве знакомого, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 20 ноября 2023 года во время распития спиртного в частном доме по ул. Ленина в с. Бердюжье между обвиняемым и его приятелем 1955 года рождения произошел конфликт.

Потерпевший попытался выпроводить гостя, но получил отказ. Ссора перешла в драку. Злоумышленник не менее четырех раз ударил хозяина дома ножом. От полученных ранений он скончался на месте.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# следователи , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:47 10.02.2024Жителя Тюменской области ждет суд за убийство знакомого
13:12 10.02.2024Более трех миллионов рублей отдала телефонному мошеннику жительница Тюмени
11:07 10.02.2024Двое мужчин пытались вскрыть банкомат монтировкой в Тюмени
17:35 09.02.2024Продавец спорттоваров обманул тоболяка на шесть тысяч рублей