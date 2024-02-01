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ХК "Рубин" сыграет со "СКА-Нева" 12 февраля

Спорт, 12:49 10 февраля 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Последнюю домашнюю серию перед плей-офф ВХЛ проведет тюменский хоккейный клуб "Рубин". Поединки состоятся на домашней площадке во Дворце спорта.

Первые два клуба приедут из Санкт-Петербурга. 12 февраля "Рубин" встретит ХК "СКА-Нева", которому в сентябре уступил на выезде со счетом 2:4. 14 февраля состоится поединок с "Динамо СПб", проигравшим тюменцам со счетом 0:3.

"Химик" из Воскресенска выйдет на лед Дворца спорта 16 февраля. С ним "Рубин" провел самый первый матч сезона, проиграв по буллитам со счетом 2:3. Финальный матч чемпионата пройдет с ХК "Рязань-ВДВ". Этот клуб "Рубин" обыграл со счетом 3:2.

В будни игры начнутся в 19 часов, в воскресенье — в 17 часов. В плей-офф борьбу за Кубок имени Владимира Петрова продолжат 16 сильнейших команд, она стартует 22 февраля.

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