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Анастасия Фалеева и Александр Большунов заняли первые места в спринте на "Спартакиаде сильнейших"

Спорт, 15:00 10 февраля 2024

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Первое место среди женщин по итогам финальных забегов в тюменской "Жемчужине Сибири" заняла 9 февраля Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга, сообщает региональный департамент по спорту.

Напомним, областной центр зимних видов спорта стал площадкой II всероссийской "Спартакиады сильнейших". В региональной программе - лыжные гонки.

Второе место заняла Вероника Степанова из Архангельской области, на третьем - Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан.

У мужчин первое место занял Александр Большунов из Архангельской области, на втором месте представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев, на третьем расположился Алексей Червоткин из Москвы.

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# Жемчужина Сибири , лыжные гонки

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