Анастасия Фалеева и Александр Большунов заняли первые места в спринте на "Спартакиаде сильнейших"
Первое место среди женщин по итогам финальных забегов в тюменской "Жемчужине Сибири" заняла 9 февраля Анастасия Фалеева из Санкт-Петербурга, сообщает региональный департамент по спорту.
Напомним, областной центр зимних видов спорта стал площадкой II всероссийской "Спартакиады сильнейших". В региональной программе - лыжные гонки.
Второе место заняла Вероника Степанова из Архангельской области, на третьем - Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан.
У мужчин первое место занял Александр Большунов из Архангельской области, на втором месте представитель Республики Татарстан Сергей Ардашев, на третьем расположился Алексей Червоткин из Москвы.