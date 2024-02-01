14 тонн отрубей и хлопьев экспортировали из Тюменской области в Азербайджан

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 тонн отрубей и хлопьев экспортировали из Тюменской области в Азербайджан. Предприятие отправит партию в феврале. Сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Перед отправкой пробы продукции исследовали в фитосанитарной испытательной лаборатории ВНИИЗЖ.

В результате энтомологических и гербологических исследований карантинных организмов не обнаружено.