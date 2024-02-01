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Первыми в Тюменской области за президента проголосуют жители отдаленных деревень Ярковского района

Политика, 13:31 12 февраля 2024

ИА "Тюменская линия"

Первыми свой выбор президента РФ в Тюменской области сделают жители деревень Дулепина, Старый Каишкуль, Малая Чечкина, Мазурова, поселка Советский и села Сеиты Ярковского района. Здесь, по решению облизбиркома, досрочное голосование пройдет 2 марта. В этих отделенных поселениях проживает 288 взрослых жителей.

Досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации пройдут со 2 по 12 марта 2024 года в труднодоступных деревнях и селах Голышмановского городского округа, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов, сообщает Избирательная комиссия Тюменской области.

Доберутся члены участковых избирательных комиссий и до стойбищ Герасимовка, Немское, Казак, Усть-Урна, Бабиково, Рогаис, где их ждет 29 избирателей.

Завершится досрочное голосование 12 марта 2024 года на месторождениях Уватского района - им. Малыка, Протозановском, Тямкинском, Немчинском, Южно-Петьегском, Радонежском, Кальчинском.

Организацией досрочного голосования занимается 32 участковых избирательных комиссии. Всего досрочно смогут проголосовать 3 тыс. 135 избирателей.

Борис Олейник

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# выборы президента

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