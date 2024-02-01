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На старт "Лыжни России" в Тюмени вышли более 7,2 тысяч человек

Спорт, 14:04 12 февраля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

7 тыс. 238 жителей Тюмени приняли участие в открытой 42-й Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России". В 2024 году гонка прошла на трех площадках. Это стадион ГАУ Северного Зауралья, лыжная база спортивной школы № 2 (район ТЭЦ-2) и лесопарк имени Ю.А. Гагарина, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Вместе с горожанами на массовую дистанцию вышли представители администрации, городской думы, вузов. Посетила тюменскую лыжню и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она пробежала дистанцию в 1 км, а затем провела автограф-сессию для гостей праздника.

На корте ГАУ Северного Зауралья спортсмены встретились на турнире по хоккею в валенках. Юные тюменцы приняли участие в веселых стартах, за звание лучших поспорили и семейные команды. Желающие смогли выполнить нормативы ГТО.

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# Лыжня России

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