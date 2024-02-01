В Тюмени назначили директора департамента безопасности жизнедеятельности

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С 12 января к обязанностям директора департамента безопасности жизнедеятельности приступил Павел Робакидзе, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

В числе основных задач нового руководителя – поддержание постоянной готовности сил и средств города к защите населения от возможных угроз природного и техногенного характера, взаимодействие с федеральными органами власти, профилактика правонарушений, содействие в реализации антинаркотической политики и участие в профилактике экстремизма и терроризма.

Павел Робакидзе имеет высшее образование, его общий трудовой стаж в органах полиции – более 20 лет.

Он лично участвовал в мероприятиях, проводимых УМВД, по предупреждению и раскрытию преступлений против собственности, в том числе мошенничеств и краж в сфере информационных технологий. В результате проводимой работы были улучшены важные показатели, в том числе раскрываемость преступлений.

За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, за активное участие в деле укрепления законности и правопорядка на территории Тюменской области Павел Робакидзе награжден знаками отличия федеральных и региональных ведомств.