Школу на 1100 мест в тюменском районе Мелиораторов построят до конца 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стены здания школы на 1 тыс. 100 мест в районе Мелиораторов Тюмени полностью возведены, идет устройство кровли, монтаж системы отопления. Строительство началось весной 2023 года. Компания "Стройимпульс" разработала индивидуальный проект застройки.

Главный инженер подрядной организации Вадим Ярмухаметов рассказал, что бригада из 100 человек занимается одновременно внутренней кладкой кирпича в первом блоке, устройством кровли из ПВХ-мембраны. Работы по центральному блоку, где будут находиться спортивный и актовый залы, столовая, выполнят к середине апреля.

"Уже устанавливаются окна, монтируются инженерные системы: отопление, слаботочные, электрика. Постепенно готовимся к выполнению черновых отделочных работ. Это устройство цементно-песчаной стяжки и штукатурных работ. С наступлением положительных температур приступим к благоустройству", - уточнил Вадим Ярмухаметов.

Несколько детских, игровых и спортплощадок предстоит смонтировать строителям с наступлением лета. По периметру высадят деревья, кустарники.

На счету компании "Стройимпульс" есть три школы в Тюменской области, но они были значительно меньше по площади, на 360 учебных мест. Это в пос. Богандинский, Молодежный и в тюменском микрорайоне Казарова.

Никаких проблем с работниками и стройматериалами у застройщика нет. Большая часть сырья, в том числе кирпич, производится в Тюменской области.

Школа в районе Мелиораторов возводится в рамках реализации национального проекта "Образование".

"Средства поступают из областного бюджета, и оказывается поддержка, в том числе из федерального бюджета. Общая стоимость объекта — два миллиарда рублей, стандартная стоимость. Объект этот понятен для тюменских строителей, он абсолютно типовой. Задачи по срокам реальны для исполнения", - заверил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов по итогам визита на объект.

Общая площадь школы составит 21 тыс. 138,1 кв. метров. Школьники смогут учиться в одну смену.

Анжела Лебедева