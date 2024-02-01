Семь промпредприятий представят вакансии на ярмарке рабочих мест в Тюмени
Экономика, 10:35 15 февраля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Семь промышленных предприятий представят вакансии на ярмарке рабочих мест в Тюмени 16 февраля. Компании готовы принять на работу 133 новых сотрудников, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.
30 вакансий представят Московское протезно-ортопедическое предприятие, отдел вневедомственной охраны по городу Тюмени, "Тюменские моторостроители", "Тюменский электромеханический завод", швейная фабрика "Швецъ", "Текстильпром", Ростелеком.
Ярмарка пройдет на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" по адресу ул. Володарского, 43. Начало в 11 часов.