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Семь промпредприятий представят вакансии на ярмарке рабочих мест в Тюмени

Экономика, 10:35 15 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь промышленных предприятий представят вакансии на ярмарке рабочих мест в Тюмени 16 февраля. Компании готовы принять на работу 133 новых сотрудников, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.

30 вакансий представят Московское протезно-ортопедическое предприятие, отдел вневедомственной охраны по городу Тюмени, "Тюменские моторостроители", "Тюменский электромеханический завод", швейная фабрика "Швецъ", "Текстильпром", Ростелеком.

Ярмарка пройдет на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" по адресу ул. Володарского, 43. Начало в 11 часов.

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# занятость , трудоустройство , ярмарка вакансий

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