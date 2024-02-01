  • 15 февраля 202415.02.2024четверг
  • USD91,4316
    EUR97,8133
  • В Тюмени -20..-22 С 6 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Водитель Daewoo Matiz пострадал в столкновении с рейсовым автобусом в Викуловском районе

Происшествия, 10:13 15 февраля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Викуловском районе Тюменской области 14 февраля.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, на восьмом километре автодороги Поддубровное - Рябово столкнулись Daewoo Matiz и рейсовый автобус "ПАЗ", ехавший по маршруту Викулово - Шешуки. От удара автобус съехал в кювет. В автобусе находились два пассажира.

В результате 64-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы, он в больнице.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 15.02.202411-летняя девочка получила травмы в ДТП в Тобольске
10:13 15.02.2024Водитель Daewoo Matiz пострадал в столкновении с рейсовым автобусом в Викуловском районе
19:47 14.02.2024Вирус бешенства нашли в пробах погибших лис в двух районах Тюменской области
15:43 14.02.2024Тюменца ждет суд за контрабанду леса на семь миллионов рублей