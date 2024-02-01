Водитель Daewoo Matiz пострадал в столкновении с рейсовым автобусом в Викуловском районе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Один человек пострадал в ДТП с участием рейсового автобуса в Викуловском районе Тюменской области 14 февраля.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, на восьмом километре автодороги Поддубровное - Рябово столкнулись Daewoo Matiz и рейсовый автобус "ПАЗ", ехавший по маршруту Викулово - Шешуки. От удара автобус съехал в кювет. В автобусе находились два пассажира.

В результате 64-летний водитель легкового автомобиля получил тяжелые травмы, он в больнице.

Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Обстоятельства аварии выясняются.