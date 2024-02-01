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В Тюменской области проведут проверки по фактам двух ДТП с участием автобусов

Общество, 11:30 15 февраля 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Проверки по фактам ДТП с участием автобусов в Викуловском районе и в городе Тобольске пройдут в Тюменской области, сообщает региональная прокуратура.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил и. о. прокурора Викуловского района и Тобольскому межрайонному прокурору с привлечением специалистов регионального ГИБДД провести проверки по фактам аварий, установить причины и обстоятельства произошедшего.

Оценить исполнение требований законодательства при организации пассажирских перевозок. Ход и результаты проверок поставлены прокуратурой области на контроль.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# проверка , прокуратура Тюменской области

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