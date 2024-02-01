11-летняя девочка получила травмы в ДТП в Тобольске

Ребенок пострадал в аварии в Тобольске на пересечении ул. Юбилейной и проспекта Менделеева 14 февраля. Столкнулись автомобиль Chery и автобус Karosa.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля, поворачивая на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автобусу, который ехал прямо.

В автобусе, перевозящем работников одного из предприятий, находились 12 пассажиров, они не пострадали.

В ДТП травмирована 11-летняя пассажирка Chery, находившаяся на заднем сиденье. Предварительно она была пристегнута ремнем безопасности.