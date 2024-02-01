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Турнир по самбо в Тюмени посвятят Дню защитника Отечества

Спорт, 08:27 16 февраля 2024

Федерация самбо Тюменской области | Фото: Федерация самбо Тюменской области

Турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в Тюмени 17 февраля. Начало в 10 часов на территории Тюменского президентского кадетского училища (ул. Клары Цеткин, 39/1), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Участие в турнире примут около 100 юношей в возрасте от 12 до 14 лет. Ребятам предстоит побороться за награды в 10 весовых категориях.

Организаторы отмечают, что городские соревнования станут для юных спортсменов отличной площадкой для получения соревновательного опыта в преддверие предстоящего первенства Тюменской области.

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