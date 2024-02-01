Тюменцев из аварийного дома по ул. Харьковской, 60 разместят в гостинице

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

Тюменцы из аварийного дома по ул. Харьковской, 60 могут переехать в гостиницу. Проживание в ней в течение двух месяцев будет бесплатным.

"В ней есть возможность приготовить пищу, постирать вещи, санузел находится в номере. В дальнейшем тюменцы могут рассчитывать на компенсацию найма жилья до тех пор, пока не будет решен их жилищный вопрос", – отметил заместитель директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Виталий Флянц на встрече с жителями многоквартирного дома.

Пятиэтажное кирпичное здание построили в 1969 году. В 2015 году дом был признан аварийным, сейчас ведётся активная работа по расселению его жителей. На данный момент в доме использовались только 11 квартир. В освобожденных жилых помещениях регулярно происходят аварийные ситуации на инженерных сетях, в том числе связанные с вандалами, которые демонтируют металлические инженерные сети и приборы отопления. Тепловой контур здания нарушается, инженерные коммуникации дома находятся в аварийном состоянии, что приводит к намоканию кирпичной кладки фасада, а это при перепадах температуры воздуха может привести к негативному воздействию на состояние конструктивных элементов здания. Весной возможно движение грунта, потому нельзя исключать вероятность деформации конструктивных элементов дома. Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, которые могут нанести вред здоровью жителей дома и прохожих, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюмени приняла решение о введении здесь зоны вероятной ЧС.

"Большая часть жителей дома его уже покинула, их жилищные права были реализованы, – рассказал заместитель главы Тюмени Пётр Вагин. – После обращения управляющей компании мы отправили на место оперативную группу, которая провела осмотр всех помещений и сделала выводы, что дом лучше освободить по соображениям безопасности".

Представители городской администрации рассказали, что территорию огородят, охрану общественного порядка будут осуществлять органы внутренних дел, далее сотрудниками ЧОП будут охранять границы зоны вероятной ЧС. В здание можно попасть только в сопровождении сотрудников МЧС и при наличии документов, подтверждающих отношение к дому.

"Наша главная задача – обеспечить безопасность и соблюдение всех прав людей", – резюмировал Пётр Вагин.