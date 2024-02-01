Объекты размещения туристов стали одним из самых быстрорастущих видов бизнеса в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объекты размещения туристов стали одним из самых быстрорастущих видов бизнеса в Тюменской области. Среди наиболее востребованных объектов у предпринимателей - глэмпинги, эко-отели, базы отдыха.

"Внутренний туризм переживает подъем, усложнилась организация зарубежного отдыха, цены на иностранные курорты выросли, поэтому сейчас очень хороший момент для инвестиций в отрасль", - рассказал руководитель категорий "Готовый бизнес и франчайзинг" и "Оборудование для бизнеса" на Авито Илья Дудковский.

| Фото: предоставлено компанией "Авито" | Фото: предоставлено компанией "Авито"

По его словам, появляются новые программы развития внутреннего туризма, активно работает господдержка отрасли.

"На основе траектории спроса последних лет мы полагаем, что в ближайшие годы нас ожидает бум внутреннего туризма. Причем надо понимать, что бум достаточно необычный будет: с одной стороны он локализуется внутри страны, с другой – внутри конкретных регионов. Люди становятся более склонны к тому, чтобы чаще совершать краткосрочные поездки на отдых в соседние области или близлежащие регионы, в том числе и те, которые прежде не ассоциировались с туризмом", - уточнил эксперт.

Следствием увеличения интереса к внутреннему туризму Илья Дудковский называет рост спроса на покупку небольших объектов размещения. По статистике платформы, за прошлый год по Тюменской области он вырос практически вдвое, а наибольший интерес предприниматели проявляли к мини-отелям, локальным гостиницам и базам отдыха.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он также подчеркнул, что особенность туристического бизнеса - в его капиталоемкости. По этой причине на региональном уровне практически нет предложений о продаже франшизы. Чтобы это заработало, должен быть очень сильный бренд для привлечения инвесторов с других территорий, и готовность инвесторов к большим капитальным затратам на строительство объектов размещения и инфраструктуры. Впрочем, есть и новые модели взаимодействия на рынке.

"Появляются инвестпулы, когда для строительства объекта привлекаются внешние инвесторы. Это позволяет нарастить мощности и входить в эту нишу большему количеству предпринимателей. Для владельцев туристических объектов это также инструмент быстрого увеличения номерного фонда. Вместе с господдержкой и локализацией туризма это активно развивает нишу и вызывает интерес как у тех, кто уже имеет бизнес и хочет его расширить, так и у новых инвесторов", - пояснил Илья Дудковский.

В январе 2024 года в категории "Туризм" на Авито представлено более двух десятков предложений о продаже отелей, баз отдыха и других объектов в Тюменской области. Уже на этапе просмотра объявления предприниматель или инвестор может посмотреть преимущества того или иного предложения, не выезжая на место, понять, насколько оно ему интересно.

"Авито" работает как хорошая витрина: предприниматели заходят на платформу и сразу видят, какие компании или объекты сейчас продаются, о чем рассказывают их владельцы, конкурента ли цена. И это происходит максимально комфортно. Такой формат одновременно и безопасен, и не требует больших трудозатрат", - добавил эксперт.

По данным "РБК Исследования рынков", сегодня 68% опрошенных агентством предпринимателей используют "Авито" для поиска интересных предложений о продаже готового бизнеса, 39% целенаправленно приходят на платформу для покупки готовых компаний.

“За последние два года в России заметно вырос интерес к созданию своего бизнеса. И этот период удачно совпал с трансформацией “Авито” в лидирующую платформу для В2В-коммерции, где сегодня можно найти большое количество предложений и вариантов участия в бизнесе в различных категориях”, - рассказал Дудковский.

Желание приобрести готовый бизнес Илья Дудковский называет основной целью посещения предпринимателями категории “Готовый бизнес и франчайзинг”. По данным "Авито", по итогам прошлого года доля поисковых запросов о продаже компаний увеличилась до 82%, хотя за год до этого их доля составляла 66 %. Но в то же время, как отмечает эксперт, в отдельных отраслях растет популярность предложений инвестиционного характера.

"В зависимости от индустрии это может быть участие в бизнесе в качестве партнера на различных условиях или соинвестора под новые капиталоемкие проекты”, - уточнил Илья Дудковский.

При этом стоит учитывать фактор сезонности. Он есть и в сфере туризма и во всем, что связано с развитием инфраструктуры обслуживания отрасли, например, кафе, рестораны. Летом больше всего отдыхающих, да и строительство вести удобнее. Чтобы запустить, например, те же глэмпинги к лету сбор инвестиций и проектирование начинаются уже зимой. Поэтому определенный всплеск наблюдается уже в начале года. Весной начинается интерес к франшизам общественного питания, потому что требуется некоторое время на подготовку к открытию в сезон. Готовые объекты могут продаваться перед сезоном дороже, а после него с некоторым дисконтом.

Оксана Корнеенкова