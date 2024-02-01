Девять спортсменов выступят от Тюменской области на фестивале "Битва на Туре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять тюменских спортсменов примут участие в фестивале "Битве на Туре" 23-24 февраля. Это самое большое количество участников, которые когда-либо заявлялись от региона, сообщает пресс-служба Extreme Team.

"Когда мы проводили первые соревнования "Битва на Туре", тюменских райдеров было не так много. Но с годами их количество растёт. Всё больше молодёжи выбирает данное направление. Это и есть одна из наших задач - показать сноуборд как красивую и привлекательную дисциплину", – рассказал организатор фестиваля "Битва на Туре", вице-президент Федерации сноуборда России, доверенное лицо кандидата на должность президента РФ Владимира Путина Иван Шмонин.

Для многих тюменцев это будет первое выступление на состязаниях такого уровня – атлетам недавно исполнилось по 13-14 лет, а значит, у них только сейчас появилось право выступать во взрослых соревнованиях.

"Конечно, им будет тяжелее всех, потому что они только перешли в свою возрастную группу. Ребята стараются, тренируются круглогодично зимой и летом. Сейчас у них проходит пять тренировок в неделю, среди которых – катание на сноуборде, акробатическая подготовка на батутах и специальная физическая подготовка", – пояснил тренер Алексей Козлов.

Среди основных задач, которые стоят перед тюменцами – стабильно отпрыгать свои программы. Конкуренцию им составит практически вся сборная России по сноуборду, в составе которой – братья Ленчевские, Игорь Тараканов, Михаил Матвеев, Никита Абозовик и другие.

Напомним, в рамках фестиваля "Битва на Туре" 23-24 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр" и III этап Кубка России по сноуборду в дисциплине "Биг-Эйр".

Подробнее можно узнать в официальной группе мероприятия ВКонтакте и на сайте.