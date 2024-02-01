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Общероссийская база предложений о целевом обучении заработает весной 2024 года

Общество, 09:32 19 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единая общероссийская база предложений о целевом обучении заработает весной 2024 г. С 1 июня на портале будет доступен "Мониторинг трудоустройства выпускников".

Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Форуме национальных достижений: кадровая политика для современного рынка труда выставки "Россия".

Узнать о ключевых результатах кадровой политики для современного рынка труда во время прямой трансляции по ссылке.

1 млн 730 тыс. 495 человек обратились на портал "Работа России" в 2023 г с запросом на профориентации. По словам Антона Котякова, с 2024 года по более чем 150 самым востребованным в экономике профессиям смогут учиться и работающие граждане.

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# Минтруд РФ , профориентация , трудоустройство

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