Общероссийская база предложений о целевом обучении заработает весной 2024 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единая общероссийская база предложений о целевом обучении заработает весной 2024 г. С 1 июня на портале будет доступен "Мониторинг трудоустройства выпускников".

Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на Форуме национальных достижений: кадровая политика для современного рынка труда выставки "Россия".

Узнать о ключевых результатах кадровой политики для современного рынка труда во время прямой трансляции по ссылке.

1 млн 730 тыс. 495 человек обратились на портал "Работа России" в 2023 г с запросом на профориентации. По словам Антона Котякова, с 2024 года по более чем 150 самым востребованным в экономике профессиям смогут учиться и работающие граждане.