Тюменцы могут попасть в молодежную администрацию города

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Стартовал отбор участников проекта "Молодежная администрация Тюмени", в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Это объединение — возможность проявить свои навыки, научиться работать в команде, познакомиться с муниципальной службой, сообщают координаторы проекта.

Чтобы пройти отбор, до 15 марта необходимо направить заявку на электронную почту Molat72@mail.ru, после с участником свяжется оргкомитет и пригласит на собеседование.

Результаты отбора опубликуют на официальной странице молодежной администрации Тюмени ВКонтакте.

Узнать подробности можно по телефону: 8(3452)515-020 или по электронной почте mstower@mail.ru.