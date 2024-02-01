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Тюменцы могут попасть в молодежную администрацию города

Политика, 16:19 17 февраля 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Стартовал отбор участников проекта "Молодежная администрация Тюмени", в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Это объединение — возможность проявить свои навыки, научиться работать в команде, познакомиться с муниципальной службой, сообщают координаторы проекта.

Чтобы пройти отбор, до 15 марта необходимо направить заявку на электронную почту Molat72@mail.ru, после с участником свяжется оргкомитет и пригласит на собеседование.

Результаты отбора опубликуют на официальной странице молодежной администрации Тюмени ВКонтакте.

Узнать подробности можно по телефону: 8(3452)515-020 или по электронной почте mstower@mail.ru.

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# администрация Тюмени

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