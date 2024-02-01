  • 18 февраля 202418.02.2024воскресенье
  • USD92,5492
    EUR99,3523
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский фестиваль #СпецоперацияЛед сменил локацию

Спорт, 15:46 18 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль #СпецоперацияЛед пройдет на льду реки Туры от моста Влюбленных в сторону ул. Красина 23 февраля. Выставочные площадки, полевые кухни, палатки для проведения мастер-классов и выставки техники расположатся на двух берегах набережной, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 10 часов стартуют тренировочные и квалификационные заезды в дисциплинах "трек", "дрифт", а также среди силовиков. Самая зрелищная часть мероприятия пройдет с 12 до 15 часов. В это время запланированы интерактивы, выставка ретро-автомобилей, конкурсные программы. В 12 часов начнутся выступления оркестров, творческих коллективов. Через полчаса - старт военно-исторической реконструкции одного из сражений Великой Отечественной войны. Около 13 часов вертолет "ЮТэйр" типа Ми-8АМТ осуществит сброс парашютистов и выполнит демонстрационный полет над набережной реки Туры. Параллельно стартуют состязания.

В 14 часов 30 минут тюменцев ждут на показательные выступления курсантов центра "Аванпост" по рукопашному бою, показательные выступления "Щит России".

Участников и победителей наградят в 17 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , заезды , набережная , парашютисты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 18.02.2024Тюменский фестиваль #СпецоперацияЛед сменил локацию
15:13 18.02.2024Тюменская лыжница заняла второе место на Спартакиаде сильнейших
17:23 16.02.2024Юные жители Ишима сыграют в мини-футбол
16:05 16.02.2024Ветераны Омутинского района сыграют в футзал