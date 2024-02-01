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В Тюменской области проведут инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр

Спорт, 09:18 20 февраля 2024

группа "Ленинская OO ВОИ (г. Тюмень)" во ВКонтакте | Фото: группа "Ленинская OO ВОИ (г. Тюмень)" во ВКонтакте

Инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр "Разные-Равные-Единые" пройдет в Тюменской области с марта по май. Участники сыграют в шаффлборд, джакколо и кульбутто, сообщает Ленинская организация Всероссийского общества инвалидов.

Зарегистрироваться на событие могут жители от 18 лет, без психических заболеваний. Также на мероприятии необходимо при себе иметь оригиналы паспорта и справку МСЭ.

Полуфиналы состоятся 22 марта в Тюмени и 19 апреля в Ишиме. Финал запланирован на 31 мая в областной столице. Заявки принимает спорторганизатор Ленинского ОО ВОИ Роман Феденко.

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# инклюзия , соревнования

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