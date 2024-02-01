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Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев находится с рабочей поездкой в Тюменской области

Политика, 15:58 19 февраля 2024

Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев находится с рабочей поездкой в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

К настоящему времени он уже встретился с уполномоченными по защите прав предпринимателей Павлом Меньщиковым и по правам человека Олегом Датских, начальниками региональных управлений МВД и ФСБ России Александром Смирновым и Владимиром Овчинниковым, а также с управляющим отделением Фонда пенсионного и социального страхования Алефтиной Чалковой, руководителем филиала Фонда "Защитники Отечества" Динарой Поштаренко.

С представителями правоохранительных органов Сергей Зайцев рассмотрел вопросы противодействия экстремизму и терроризму, рост преступных посягательств со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, качество предварительного расследования, безопасность дорожного движения, сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Уральскому федеральному округу.

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